Lula diz que Ciro mente, mas é mais importante do que tem feito na campanha

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) afirmou que o presidenciável Ciro Gomes (PDT) tem mentido sobre ele desde o começo da campanha, voltou a dizer que o pedetista "tem surtado" e disse que uma eventual conversa sobre segundo turno será feita com o PDT.

"Ele tem mentido a meu respeito desde que começou a campanha. Acho que o Ciro tem surtado ultimamente. Ele é muito mais importante do que o que ele está fazendo durante a campanha", disse Lula nesta segunda-feira (26).

"Acho que o Ciro esteja colhendo o que ele plantou. Quem planta vento colhe tempestade", continuou.

O petista participa de evento com artistas, intelectuais, políticos e representantes de movimentos sociais nesta segunda em São Paulo.

Mais cedo, Ciro fez pronunciamento à nação reagindo ao que chamou de "campanha de intimidação, mentiras e de operações de destruição de imagens" deflagradas pela campanha do ex-presidente.

"Sou vítima de virulenta campanha nacional e internacional", disse Ciro.

Lula afirmou que não sabe "do conteúdo do pronunciamento" de Ciro e afirmou que uma eventual conversa sobre o segundo turno será tratada com o PDT.

"Se acontecer o segundo turno vamos tentar conversar com outras forças políticas, conversar com quem quer conversar", disse.

"Se o Ciro quiser conversar, nós conversaremos. Agora a conversa não é pessoal, é entre partido. Se for necessário conversar com o PDT, a nossa presidente Gleisi Hoffmann vai procurar o presidente [Carlos] Lupi e vamos conversar."

Lula voltou a dizer que trabalha para liquidar a fatura das eleições já no primeiro turno e que pede votos para eleitores de Ciro e Simone Tebet (MDB), assim como seus adversários pedem para seus eleitores.

"Peço voto para o eleitor do Ciro, como ele pede para o meu. Peço para o eleitor da Simone como ela pede para o meu. A gente não pergunta, se tem um carimbo, rótulo na testa. A gente fala com o povo e tenta convencer."

Em ato no Rio de Janeiro no domingo (25), o petista provocou Ciro e afirmou que Leonel Brizola, fundador do PDT, estaria ao seu lado hoje se fosse vivo.

Nesta segunda, Lula voltou a citar Brizola. "Já tive problemas com Brizola, já discordamos. Depois ele foi meu vice, depois concorreu outra vez contra mim, com o Ciro como candidato em 2002. Depois o Ciro veio para o governo. É assim que é a política."

Nos últimos dias, cresceram os ataques de Ciro Gomes a Lula, em meio a uma ofensiva da campanha petista pelo voto útil.

No debate presidencial deste sábado (24), o pedetista chegou a afirmar que Lula faltou ao evento "por estar com salto alto" e que o petista "produziu uma onda de propaganda: todo mundo que não é Lula, é fascista".

Em um podcast na semana passada, Ciro disse que Lula "sempre foi fascistoide". A retórica agressiva adotada por Ciro contra Lula nas últimas semanas tem levado a dissidências de apoiadores famosos, entre eles os músicos Caetano Veloso e Tico Santa Cruz.

A socióloga Rosângela da Silva, a Janja, esposa de Lula, é uma das organizadoras do evento desta segunda-feira. Ele será no formato híbrido, virtual e presencial.