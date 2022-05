Lula diz que Arthur Lira age como se fosse o imperador do Japão

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O ex-presidente Lula (PT) voltou nesta terça-feira (3) a atacar o presidente da Câmara, deputado Arthur Lira (PP-AL), aliado do presidente Jair Bolsonaro (PL).

Segundo Lula, sem citar Lira, o atual presidente da Câmara age em busca de um poder imperial, como se fosse imperador do Japão. O petista falou sobre o controle de boa parte do Orçamento e da ideia de implementar o modelo do semipresidencialismo no país.

O ex-presidente Lula (PT) em evento do partido Solidariedade Marlene Bergamo/Folhapress

Lula discursou em evento de oficialização de apoio do Solidariedade à pré-candidatura de Lula ao Palácio do Planalto. Lula estava acompanhado de seu provável vice, o ex-governador tucano Geraldo Alckmin (hoje no PSB).

A aliança foi fechada após turbulência no mês passado, quando o presidente do Solidariedade, Paulinho da Força, foi vaiado em evento com Lula e sindicalistas.

Isso deu origem a um debate sobre possível saída do Solidariedade do bloco pró-petista, o que depois acabou sendo resolvido em reunião dele com a presidente do PT, deputada federal Gleisi Hoffmann (PR).