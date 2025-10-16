   Compartilhe este texto
Nilton Lins

Lula diz que 2026 é ano sagrado e que esquerda não sabe conversar com evangélicos

Por Folha de São Paulo

16/10/2025 23h15 — em
Política



BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - O presidente Lula (PT) afirmou, na noite desta quinta-feira (16), que 2026 será um ano sagrado e cobrou que a esquerda saiba convencer o povo e conversar com diferentes setores, como os evangélicos.

Lula discursou no 16º Congresso do PC do B, no centro de convenções Ulysses Guimarães, em Brasília. O presidente se sentou ao lado da ministra e presidente do PC do B, Luciana Santos (Ciência e Tecnologia). O PC do B integra uma federação com o PT e o PV.

"2026 é um ano sagrado. Nós temos que fazer as coisas diferente. [...] Evangélico não é contra nós, nós é que não sabemos falar com eles. O erro está na gente, não está neles. [...] Nós nos distanciamos do povo", disse o presidente, que admitiu mais uma vez que deve ser candidato à reeleição.

Mais cedo, nesta quinta, Lula recebeu representantes da Assembleia de Deus Ministério de Madureira no Palácio do Planalto. O encontro teve a participação do deputado federal Cezinha da Madureira (PSD-SP) e do advogado-geral da União, Jorge Messias, evangélico e favorito a vaga aberta no STF (Supremo Tribunal Federal).

No congresso do PC do B, o petista afirmou que o desafio da reconstrução da democracia passa por conseguir fazer com que a mensagem da esquerda seja compreendida.

"Nossa linguagem e nosso discurso estão muito distantes do nível de compreensão de milhões de pessoas que gostariam de nos escutar. [...] Nosso desafio é convencer os outros, que ainda não são nossos, a vir com a gente", disse.

"A gente não tem que dar muita importância para a Faria Lima, nosso discurso é para o povo", afirmou Lula, cobrando "uma linguagem que as pessoas saibam".

Segundo o presidente, o discurso progressista é feito apenas para ativistas. "A gente se esquece de falar para milhões de pessoas que não são organizadas e muitas vezes até gostariam de participar, mas nem são convidadas."

O petista também chamou o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) de "figura politicamente grotesca".

Ele voltou a dizer que os resultados eleitorais da esquerda para a Presidência da República deveriam se refletir também na eleição para deputados e, pelo segundo dia seguido, criticou o Congresso, afirmando que nunca esteve tão ruim como hoje.

"Esses dias eles aprovaram uma PEC que protegia quadrilha. Que loucura é essa?", questionou em referência à PEC da Blindagem.

Mais uma vez, Lula cobrou que o presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB), casse o mandato de Eduardo Bolsonaro (PL-SP).

Lula ainda comentou a investida de Donald Trump na Venezuela. "Todo mundo diz que a gente vai transformar o Brasil na Venezuela. O Brasil nunca vai ser a Venezuela, e a Venezuela nunca vai ser o Brasil. Cada um será ele. O que nós defendemos é que o povo venezuelano é dono do seu destino. E não é nenhum presidente de outro país que tem que dar palpite do que vai ser a Venezuela ou vai ser Cuba."

Participaram do evento a ministra Gleisi Hoffmann (Secretaria de Relações Institucionais); o ministro Sidônio Palmeira (Secretaria de Comunicação Social); o ministro Alexandre Silveira (Minas e Energia), do PSD; o ministro Wolney Queiroz (Previdência Social), do PDT; o presidente do PT, Edinho Silva; o prefeito do Recife e presidente do PSB, João Campos; a presidente do Podemos, deputada Renata Abreu (SP); e uma série de parlamentares de siglas de esquerda.

O evento teve ainda a presença de representantes dos partidos comunistas da China e de Cuba.

Luciana Santos e João Campos reforçaram a aliança do PC do B e do PSB com Lula para a eleição de 2026.

"A palavra de ordem no nosso partido é frente ampla e isolar a extrema direita no nosso país", disse a dirigente do PC do B. Em seu discurso, ela repudiou as ingerências dos EUA na Venezuela e afirmou que "se precipita um clima de guerra no Caribe". "Estamos sob ataque de um país que se julga dono do mundo", emendou.

Luciana também criticou a manutenção da alta taxa de juros pelo Banco Central. Como mostrou o Painel, Lula liberou seus auxiliares a ampliarem as críticas à gestão de Gabriel Galípolo.

Em seu discurso, Edinho defendeu a reeleição de Lula em 2026 e a "construção de um amplo campo de alianças com as forças democráticas" para "dizer ao mundo que no Brasil o fascismo não tem vez".

O presidente do PT afirmou que o fascismo foi derrotado em 2022 e a tentativa de golpe de 2023 também foi derrotada, mas emendou: "nós ainda não impusemos a derrota final à extrema direita no Brasil".

Edinho ainda comentou o que chamou de ameaças do presidente dos EUA à América Latina. "É inaceitável as ameaças que foram feitas ontem contra o governo da Venezuela e o povo venezuelano", disse.

Bastidores da Política - DPE vai ao STJ e denuncia aversão do governo Lula aos pobres da Amazônia Bastidores da Política
DPE vai ao STJ e denuncia aversão do governo Lula aos pobres da Amazônia

Siga-nos no
O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.

ASSUNTOS: Política

+ Política


16/10/2025

Indefinições de Bolsonaro e Tarcísio afetam chapas da direita ao Senado

16/10/2025

Sem citar Trump, Lula diz que povo da Venezuela é dono do seu destino

16/10/2025

Lula diz que 2026 é ano sagrado e que esquerda não sabe conversar com evangélicos

16/10/2025

Democracia brasileira está instável, afirmam cientistas em seminário na Anpocs

16/10/2025

PF deflagra nova fase de operação sobre desvios em emendas e afasta prefeito na Bahia

16/10/2025

Após discussão nos bastidores, Fux abandonou plenário do STF durante críticas de Gilmar à Lava Jato

16/10/2025

Lula recebe pastores evangélicos no Planalto com participação de Messias, favorito ao STF

16/10/2025

Motta contrata consultoria para melhorar comunicação e imagem da Câmara nas redes sociais

16/10/2025

Pacheco se diz honrado com apoios para STF, mas que indicação é só de Lula e deve ser respeitada

16/10/2025

Única mulher do STF, Cármen reforça cobrança por diversidade em meio a pressões sobre vaga

16/10/2025

Motta contrata consultoria para melhorar comunicação e imagem da Câmara nas redes sociais

16/10/2025

Barroso deixa hospital após reta final no STF com despedidas, internação e mais de 200 decisões

16/10/2025

Moraes determina que Defensoria da União assuma defesa de Eduardo Bolsonaro em processo sobre coação

16/10/2025

PF deflagra nova fase de operação sobre desvios em emendas na Bahia e no Rio de Janeiro

16/10/2025

Messias se consolidou como principal referência jurídica no governo Lula com vácuo deixado por Dino

15/10/2025

Convívio com sobrinhos de Collor na infância inspira cineasta em série sobre ex-presidente

15/10/2025

Barroso é internado em Brasília depois de mal-estar no STF

Foto: Marcos Corrêa/PR

15/10/2025

PGR pede reabertura de investigação sobre interferência de Bolsonaro na PF

15/10/2025

Governo Lula defende saída conciliada para emendas parlamentares em reta final de processo no STF

15/10/2025

Lula diz a aliados que deve escolher Messias para o STF

15/10/2025

Recurso da oposição leva projeto que limita decisões monocráticas no STF ao plenário da Câmara

15/10/2025

Elite lamenta erros de Tarcísio em jantar com Kassab

15/10/2025

Messias no STF divide líderes evangélicos entre empolgação, mal menor e rechaço

15/10/2025

Governo Lula vai redistribuir cargos após demissão de indicados por parlamentares infiéis

15/10/2025

Hugo Motta é vaiado e ouve gritos contra anistia em evento com Lula no Rio

15/10/2025

Ustra reflui com bolsonarismo 10 anos após morte, mas apologia a torturador continua

15/10/2025

Favorito para vaga de Barroso, Messias enfrenta campanha de ministros do STF por Pacheco

14/10/2025

Defesas dizem que réus do núcleo de desinformação da trama golpista não se conheciam

14/10/2025

Eduardo Bolsonaro e Ciro Nogueira conversam após troca de ataques, mas divergências devem continuar


Notificação Push Onsignal

Notificação enviada!