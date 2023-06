Lula diz a ministros que fase de ideias está encerrada e que é hora de fazer o já planejado

Na sequência da reunião com o seu ministério nesta quinta-feira (15), há a expectativa de que ele cobre mais empenho de sua equipe na relação com o Congresso, além de explicitar a necessidade de atrair para sua base partidos que hoje estão independentes, como o PP de Arthur Lira, presidente da Câmara.

Lula foi eleito com estreita margem de votos e, ao mesmo tempo, viu o Congresso ser formado por uma maioria conservadora. Os partidos de esquerda reúnem apenas cerca de um quarto do total de cadeiras na Câmara.

A questão das viagens internacionais de Lula tornou-se um dos pontos de crítica, durante a tramitação da medida provisória que reestruturou a Esplanada dos Ministérios, quando houve o risco de derrota para o governo. O presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL), chegou a sugerir ao petista que focasse mais no Brasil e se preocupasse menos com a América Latina.

"Não vou passar a palavra para o Alckmin, porque hoje ele não vai falar como vice-presidente, hoje ele vai falar como ministro da Indústria e Comércio para falar o que ele já fez e o que ele vai fazer daqui para a frente, porque ele vai ter que fazer algumas viagenzinhas no meu lugar para mim [sic] ficar mais aqui no Brasil".

O encontro acontece em meio a críticas à articulação política e a pressão da União Brasil para a demissão da ministra do Turismo, Daniela Carneiro. O mandatário não abordou a situação da ministra em sua fala inicial, que foi transmitida pelos canais oficiais do governo. O restante da reunião será fechado.

"Vai ter [na reunião] uma discussão sobre a relação dos ministros com a Secom. É importante que a gente saiba que a gente pode fazer divulgação das coisas que a gente faz com muito mais profissionalismo se a gente tiver um mínimo de educação de fazer as coisas coletivamente", afirmou.

Lula ainda pediu melhorias na divulgação de políticas do governo pelos ministros. Em tom duro, pediu "educação" aos titulares da pasta, para que atuem em conjunto com a Secretaria de Comunicação da Presidência. E também empoderou o titular dessa pasta, o petista Paulo Pimenta.

O mandatário acrescentou que encontros anteriores trataram da reconstrução do país e da "briga do orçamento". Agora, acrescentou, só falta lançar os programas Luz para Todos e Água para Todos.

"[Que] essa reunião possa dar para nós, sobretudo para os companheiros da Casa Civil, que recebe os projetos, que a gente possa sair daqui com a certeza que o governo já tem no papel e na cabeça tudo aquilo que a gente vai fazer até o dia 31 de dezembro de 2026.

