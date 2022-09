Lula diz faltar só 'um tiquinho' para ganhar eleição no 1º turno

Por outro lado, Ciro Gomes (PDT) foi de 7% para 9% e Simone Tebet (MDB), de 2% para 5%. Ambos contam agora com mais exposição, e a senadora teve bom desempenho no debate realizado pela Folha, UOL e TVs Bandeirantes e Cultura, no domingo, atestado em pesquisa qualitativa com indecisos pelo Datafolha.

Pesquisa Datafolha da semana passada mostrou que o petista tem 13 pontos de vantagem sobre Jair Bolsonaro (PL) na disputa do primeiro turno. Ele marca 45% das intenções de voto, ante 32% do presidente.

"Faltam 20 e poucos dias. Todas as eleições que eu participei nunca tivemos a chance de resolver no primeiro turno como temos nessas eleições. E não temos que ter vergonha de dizer isso", afirmou o petista.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) afirmou a membros da coordenação de sua campanha que "falta um tiquinho" para ganhar as eleições no primeiro turno.

