Lula deve participar de ato em Porto Alegre com presença de rivais locais

"Serão todos convidados, não há problema com relação a isso. Queremos formar o palanque mais potente para o Lula no estado", afirma Pretto.

Será a estreia de Lula e seu vice, Geraldo Alckmin (PSB), em grandes eventos da pré-campanha. A presença da dupla no estado obrigará a um malabarismo político da candidatura, para contemplar três pré-candidatos a governador: Edegar Pretto (PT), Beto Albuquerque (PSB) e Pedro Ruas (PSOL). Os três partidos apoiam Lula nacionalmente e querem se encontrar com o presidenciável durante sua visita.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O PT quer promover um grande ato em Porto Alegre (RS) para a visita do pré-candidato Luiz Inácio Lula da Silva ao Rio Grande do Sul, em 1º e 2 de junho, mas estuda o melhor formato para não ferir a lei eleitoral.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.