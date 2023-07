Lula deve fazer viagem por países da África em agosto

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) deve realizar uma viagem à África em agosto para participar de cúpulas internacionais e se reunir com líderes políticos do continente, de acordo com o G1.

Esta será a segunda viagem de Lula ao continente africano desde que ele voltou ao cargo de presidente em janeiro deste ano. Há duas semanas, o presidente fez uma passagem rápida por Cabo Verde, arquipélago africano no Atlântico.

No primeiro semestre de 2023, Lula dedicou a maior parte de sua agenda internacional a viagens aos principais parceiros comerciais do Brasil e a cúpulas que envolveram países da região.

Nos dois primeiros mandatos como presidente (2003-2010), Lula viajou todos os anos, pelo menos uma vez, para países da África.

Marco Aurélio Garcia, conselheiro de Lula à época e que faleceu em 2017, era um defensor da diplomacia com o continente e ajudou o Brasil a abrir embaixadas na região.

Lula deve ir para a África do Sul, onde participará da Cúpula do Brics (Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul); Angola, para reuniões bilaterais com lideranças políticas; e São Tomé e Príncipe: para Cúpula da CPLP (Comunidade dos Países de Língua Portuguesa) e reuniões bilaterais com lideranças políticas.