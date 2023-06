Lula deve encontrar premiê do Haiti para discutir ajuda ao país caribenho

Uma nova versão dessa força internacional, que é defendida por setores do governo haitiano e da ONU, poderá ser discutida no encontro.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) deve se reunir com o primeiro-ministro do Haiti, Ariel Henry, durante sua participação na cúpula sobre financiamento global que ocorre na França nestas quinta (22) e sexta (23).

