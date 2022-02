Lula convida Randolfe para coordenar campanha e pede compreensão aos amapaenses

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) convidou o senador Randolfe Rodrigues (Rede-AP) para coordenar sua campanha à Presidência nas eleições deste ano.

O parlamentar, que é pré-candidato ao Governo do Amapá, ainda não bateu o martelo. Caso ele concorde com a proposta do petista, outro nome seria indicado para concorrer ao cargo por uma aliança formada entre Rede, PSOL, PT, PC do B, Partido Verde e PSB.

Em um vídeo gravado ao lado do senador, Lula pede que os amapaenses sejam compreensivos. "É com alegria imensa que eu estou recebendo o nosso grande companheiro Randolfe, senador dos mais brilhantes da história desse país e do estado do Amapá", diz no início da gravação.

"Eu estava dizendo para o Randolfe que o meu problema é que eu preciso dele para ganhar as eleições. E preciso dele para ajudar a governar o Brasil e preciso dele na campanha. E, aí no Amapá, eu espero a compreensão das pessoas", segue.

Lula afirma que a região Norte do Brasil é muito extensa e que, por isso, quer contar com a articulação do senador da Rede com segmentos como os de mulheres, índios, ribeirinhos, trabalhadores rurais, intelectuais e jovens.

"Eu não posso abrir mão de compartilhar essa companha e, se Deus quiser, essa vitória com o companheiro Randolfe", afirma o ex-presidente. "Ele será uma peça muito importante, por isso eu espero que vocês me ajudem e ajudem o Randolfe a me ajudar", finaliza.

Atualmente, Randolfe Rodrigues encabeça o movimento "Lula no 1º Turno", que reúne apoiadores de longa data e também ex-críticos dos governos petistas.