Lula consolida vantagem sobre Bolsonaro em SP, Rio e Minas, mostra Ipec

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A menos de uma semana do primeiro turno, o ex-presidente Lula (PT) lidera a corrida eleitoral nos três estados mais populosos do país, de acordo com pesquisas do Ipec divulgadas nesta terça-feira (27).

O petista está à frente de Jair Bolsonaro (PL) em São Paulo, em Minas Gerais e no Rio de Janeiro, de acordo com informações do instituto, e oscilou positivamente em relação às sondagens feitas na semana passada.

No levantamento nacional do Ipec, divulgado na segunda-feira (26), Lula tem 48% das intenções de voto, enquanto Bolsonaro está com 31%. O petista está em condições de liquidar a disputa em primeiro turno, neste domingo (2).

Especificamente no maior colégio eleitoral do país, São Paulo, onde há 20 anos o PT não tem o presidenciável mais votado, Lula está com 44% das intenções de voto, ante 33% de Bolsonaro.

O petista oscilou positivamente em um ponto percentual em comparação com a pesquisa anterior. A margem de erro das pesquisas nos três estados é de dois pontos percentuais. As entrevistas foram feitas de sábado (24) até segunda-feira.

Uma novidade do levantamento é a presença de Simone Tebet (MDB) em terceiro lugar e numericamente à frente de Ciro Gomes (PDT). A emedebista tem 6% em São Paulo, e o pedetista, 5%.

Ao se levar em conta apenas o estado do Rio, base política de Bolsonaro em seus tempos de Câmara dos Deputados, Lula está com 42%, ante 36% do rival. No levantamento anterior, na semana passada, o placar estava em 41% a 36%.

No início de setembro, havia empate técnico no Rio: Bolsonaro 39% e Lula 38%.

Em Minas Gerais, estado tratado como chave para a vitória nacional pelos estrategistas, Lula alcança 49% -três pontos percentuais a mais do que no levantamento anterior. Bolsonaro se mantém com 31%.

Na eleição de 2018, Bolsonaro venceu a eleição nos três estados nos dois turnos, superando o petista Fernando Haddad, que chegou na frente no Nordeste.

O Ipec também mostra que no Distrito Federal o atual presidente lidera e ampliou sua vantagem sobre Lula. Ele agora tem 46% das intenções de voto, ante 32% do adversário. O DF, porém, está entre os menores colégios eleitorais do país.

A margem de erro é de três pontos percentuais.

Em Pernambuco, estado natal de Lula, ele abre a sua mais larga margem -tem 64% ante 23% do candidato à reeleição.

As pesquisas, encomendadas pela TV Globo, foram registradas na Justiça Eleitoral sob os protocolos BR-09004/2022 (São Paulo), BR-06414/2022 (Minas), BR-09459/2022 (Rio), BR-02828/2022 (Pernambuco) e 07755/2022 (DF). O nível de confiança é de 95%.