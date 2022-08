Lula confirma participação em debate presidencial neste domingo

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) confirmou sua participação no primeiro debate presidencial, que ocorre na noite deste domingo (28).

O petista comunicou a decisão de comparecer no evento em post nas redes sociais neste sábado (27). Ele compartilhou uma imagem de um calendário indicando o compromisso e escreveu: "Nos vemos na Band amanhã, 21 horas".

O evento é organizado em pool por Folha, UOL e TVs Bandeirantes e Cultura, com início previsto para as 21h. A Folha fará a transmissão ao vivo, com a publicação de análises ao longo do evento.

Também é esperada a presença do presidente Jair Bolsonaro (PL). Ele afirmou em entrevista ao programa Pânico, na sexta (26), que deverá participar.

"Devo estar [no debate] no domingo. Num momento achei que não deveria ir, mas agora acho que devo ir. Mas vou ser fuzilado. Sou um alvo compensador. Mas acho que as perguntas eu já preparei como fazer. As respostas vão ser simples, não devo nada", disse o presidente.

Também foram convidados Ciro Gomes (PDT), Simone Tebet MDB), Luiz Felipe d'Avila (Novo) e Soraya Thronicke (União Brasil), de partidos com representantes na Câmara de Deputados.

Como a Folha mostrou, integrantes do comando da campanha de Lula vinham defendendo a participação do candidato como mais uma oportunidade de diálogo com a classe média e o eleitor indeciso.

Sua presença, segundo esses aliados, seria uma demonstração de que Lula não foge do debate. Por isso, diziam, Lula deveria ir mesmo sem a presença de Bolsonaro.

Uma outra ala do partido, no entanto, vinha sugerindo que Lula condicionasse sua presença à de Bolsonaro.

Um dos argumentos é que, sem Bolsonaro, o cenário econômico deixa de ser o tema principal do governo, dando lugar para a administração petista. Além disso, Lula viraria único alvo do pedetista Ciro Gomes, que, com pouco a perder, ainda alimenta esperança de chegar ao segundo turno.

O debate será dividido em três blocos. Em reunião com assessores de todos os candidatos ficou acertado que não haverá plateia no estúdio. Além disso, caso um candidato desista de comparecer, a cadeira destinada a ele ficará vazia.

Debate presidencial

Folha, UOL, TV Bandeirantes e TV Cultura formaram um pool para promover evento

Quando: Domingo (28), às 21h

Onde: Estúdio da Band, em São Paulo

Organizadores: Folha, UOL e TVs Bandeirantes e Cultura

Como acompanhar: Site da Folha fará transmissão ao vivo, com comentários de jornalistas

Candidatos convidados: Luiz Inácio Lula da Silva (PT), Jair Bolsonaro (PL), Ciro Gomes (PDT), Simone Tebet (MDB), Felipe D’Avila (Novo) e Soraya Thronicke (União Brasil)

Mediadores: O encontro será mediado pelos jornalistas Adriana Araújo e Eduardo Oinegue, do Grupo Bandeirantes de Comunicação, nos dois primeiros blocos. No último, a mediação será feira pelo diretor de Jornalismo da TV Cultura, Leão Serva, e pela jornalista Fabíola Cidral, do portal UOL

Regras do debate

- O debate será dividido em três blocos

- Não haverá plateia

- Se algum candidato não comparecer ao debate, o púlpito ficará vazio

- Em caso exclusivamente de ofensa moral e pessoal, o candidato poderá solicitar ao mediador direito de resposta

- Se avaliada pertinente, a resposta será dada ainda no mesmo bloco em que ocorreu o caso

Primeiro bloco:

- Haverá perguntas sobre temas sorteados.

- Candidatos terão um minuto e meio para responder

Os candidatos poderão questionar seus adversários. O candidato terá quatro minutos para administrar entre a resposta e a tréplica. Quem perguntou tem um minuto para a réplica

Segundo bloco:

- Jornalistas fazem perguntas e escolhem quem comenta. Um minuto para a pergunta e um minuto para o comentário. O candidato que responde terá quatro minutos para dividir como quiser entre resposta e réplica

Terceiro bloco

- Os convidados podem fazer perguntas entre si. Haverá também uma rodada de perguntas sobre temas sorteados e as considerações finais, de 2 minutos para cada