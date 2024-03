Lula cobra ministros a não falarem somente de assuntos das próprias pastas

"Se cada um só falar do seu ministério, não adianta um programa com 18 ministros. Cada ministro tem que adotar o plano da juventude negra em seus discursos", disse o Presidente Lula.

O auditório em Ceilândia, região administrativa do DF, estava lotado de estudantes secundaristas. Todos os ministros foram aplaudidos com entusiasmo jovem, mas Marina Silva (Meio Ambiente) foi ovacionada por gritos com seu nome.

O ministério rodou e se reuniu com movimentos sociais de 27 estados para bolar o plano. Com pouco mais de um ano para ser montado, já era alvo de críticas de aliados, que cobravam celeridade.

