Lula cita "gasolina cara" e inflação e critica Bolsonaro por motociata

Já o índice oficial da inflação no Brasil teve alta de 1,62% em março, de acordo com dados divulgados pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística). Foi a maior variação do IPCA (Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo) para o mês em 28 anos, desde 1994, antes da implementação do Plano Real. Esse salto sobe o preço de alimentos e outros itens essenciais.

O presidente também montou palanque a cidade de Americana, no interior de São Paulo, e fez um discurso inflamado para centenas de motociclistas, em ritmo de campanha, onde também atacou o PT. Durante o trajeto, Bolsonaro parou ao menos três vezes para fazer lives em suas redes sociais e tirar fotos com motociclistas apoiadores.

A motociata saiu da cidade de São Paulo pela manha. Parte da Rodovia dos Bandeirantes foi interditada para a passagem de centenas de motociclistas gerando pontos de lentidão na saída do feriado prolongado de Páscoa -por volta das 13h40, a via já estava completamente liberada.

"A gasolina cara leva a inflação nas alturas. Mas a prioridade para alguns é fazer motociata sem destino usando combustível caro e comprado com dinheiro público enquanto o povo sofre", escreveu Lula, em seu perfil no Twitter. Bolsonaro e o petista são pré-candidatos à Presidência da República nas eleições deste ano.

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) criticou nesta sexta-feira (15) o presidente da República, Jair Bolsonaro (PL), por ter feito mais uma motociata no estado de São Paulo, citando o preço da gasolina e a inflação no Brasil.

