Lula cita Biden e diz estar estimulado a disputar a reeleição em 2026

"É importante que a gente tenha muita paciência, muito cuidado. Eu não vou permitir que ministro meu faça política antes do tempo. Fazer política depois que chegar março ou abril de 2026, que ele tiver a convenção partidária, que ele quiser ser candidato, que quiser se afastar do governo ele pode ser candidato", disse.

"Nesses dias eu fui a Hiroshima, encontrei com o presidente Biden e eu perguntei se era verdade que ele iria concorrer. Ele falou 'vou'. Eu falei, isso é um estímulo, eu sou mais novo do que ele", disse.

BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - O presidente Lula (PT) afirmou nesta quinta-feira (6) que recebeu a informação de que Joe Biden vai concorrer à reeleição para o comando dos Estados Unidos como um "estímulo". O mandatário, no entanto, disse que seria uma "irresponsabilidade" discutir neste momento as eleições de 2026.

