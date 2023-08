Lula chega à África do Sul para participar da 15ª Cúpula do Brics

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva chegou a Joanesburgo, África do Sul, na manhã desta segunda-feira (21), para participar da 15ª Cúpula do Brics. O evento reunirá os líderes de Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul de 22 a 24 de agosto.

Além dos chefes de Estado dos países do Brics, também estão previstos para participar da cúpula 40 chefes de Estado ou de Governo dos continentes africano e asiático, além de América Latina e Oriente Médio. Esta será a primeira reunião presencial do Brics desde o início da pandemia de Covid-19.

A agenda da cúpula inclui uma série de temas, incluindo a definição de critérios e princípios para a entrada de novos integrantes no Brics, os planos para o Novo Banco de Desenvolvimento (NDB) e a guerra entre Rússia e Ucrânia.

Após a cúpula do Brics, Lula viajará para Angola, onde será recebido pelo presidente João Lourenço. Em Angola, Lula participará de uma série de eventos, incluindo uma reunião bilateral com Lourenço, uma reunião com a Assembleia Nacional de Angola e um evento empresarial.

No domingo (27), Lula viajará para São Tomé, capital de São Tomé e Príncipe, para participar da 14ª Conferência de Chefes de Estado da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa (CPLP).