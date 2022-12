Lula anuncia Alckmin como ministro da Indústria e mais 15 novos ministros; Veja a lista

Antes do anúncio de hoje, cinco ministros já haviam tido os nomes anunciados: no Ministério da Fazenda, Fernando Haddad; Casa Civil, Rui Costa; Defesa, José Múcio Monteiro; Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino; e Relações Exteriores, Mauro Vieira.

O presidente eleito Lula (PT) realizou, nesta quinta-feira (22), o anúncio dos nomes de 15 novos ministros de seu novo governo. No evento realizado no Centro Cultural Banco do Brasil (CCBB) em Brasília, a grande surpresa foi o anúncio do vice-presidente eleito, Geraldo Alckmin (PSB), como ministro da Indústria e Comércio.

