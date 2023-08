Lula afirma que Manaus terá Centro de Cooperação Policial Internacional contra crimes na Amazônia

A Cúpula da Amazônia reúne representantes dos oito países membros da Organização do Tratado de Cooperação Amazônica (OTCA): Bolívia, Brasil, Colômbia, Equador, Guiana, Peru, Suriname e Venezuela. O objetivo do encontro é discutir questões que impactam a região, tais como desmatamento, garimpo, questões indígenas e políticas públicas voltadas para a Amazônia.

O presidente também enfatizou que as Forças Armadas terão uma atuação mais ampla na região, especialmente no controle das fronteiras.

O presidente Lula (PT) declarou nesta terça-feira (8) que está em processo a criação de um Centro de Cooperação Policial Internacional em Manaus, com o objetivo de enfrentar os crimes ocorrentes na região da Amazônia. O anúncio foi feito durante o primeiro dia da Cúpula da Amazônia, que está ocorrendo em Belém, no estado do Pará. Lula confirmou essa informação, que já havia sido divulgada pelo ministro da Justiça, Flávio Dino.

