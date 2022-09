Lula acusa Bolsonaro de usar velório da rainha para melhorar a própria imagem

Mais cedo, Bolsonaro se reuniu com um grupo de apoiadores na residência do embaixador brasileiro no Reino Unido e realizou discurso em tom de campanha, tecendo críticas a Lula e à esquerda no Brasil e na América do Sul. Além de Lula, outros opositores e a imprensa local teceram críticas ao episódio.

"Ele foi pensando que vai encontrar com muito chefe de Estado e, então, teve que fazer um discurso no balcão da embaixada brasileira. E sabe o que ele foi criticar? A esquerda", seguiu.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.