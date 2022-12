Luiz Marinho é favorito para assumir Ministério do Trabalho de Lula

O Ministério do Trabalho foi extinto por Jair Bolsonaro (PL) no primeiro ato de seu governo, em 2019. Em 2021, a pasta foi recriado para acomodar Onyx Lorenzoni (PL-RS).

Dirigentes das principais centrais sindicais já foram consultados por membros do governo de transição a respeito do retorno de Marinho e responderam positivamente.

Deputado federal eleito, Luiz Marinho (PT) é o favorito a assumir o Ministério do Trabalho do governo Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Marinho, que atualmente é presidente do diretório paulista do PT, comandou a pasta de 2005 a 2007.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.