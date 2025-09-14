   Compartilhe este texto

Livro de professor da UFRJ defende que populismo é resultado de promessa não cumprida

Por Folha de São Paulo

14/09/2025 23h15 — em
Política



SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Um texto constitucional é feito de uma promessa, e o descumprimento dela abala a confiança depositada nas instituições democráticas e dá margem para o surgimento do populismo autoritário.

Essa é a tese apresentada pelo professor de direito constitucional e administrativo da Faculdade Nacional de Direito da UFRJ (Universidade Federal do Rio de Janeiro), Daniel Capecchi Nunes, em "Promessa constitucional e crise democrática: o populismo autoritário e a Constituição de 1988".

O livro é fruto da pesquisa de doutorado defendida em 2022 pela Faculdade de Direito da Uerj (Universidade do Estado do Rio de Janeiro), orientada por Rodrigo Brandão Pessanha, professor na mesma instituição, que assina um dos prefácios da edição.

O outro fica a cargo do ministro e presidente do STF (Supremo Tribunal Federal) Luís Roberto Barroso, também professor da Uerj. A apresentação foi feita pelo cientista político Sergio Abranches, a quem o autor também atribui o incentivo e as orientações para publicação da tese em livro.

A ideia de promessa constitucional, mencionada já no título da obra, se refere àquilo que legitima uma ordem democrática. Capecchi afirma que os membros de uma comunidade política fazem uns aos outros a "promessa de uma vida cada vez mais livre e igual". O impasse, segundo o professor, é que as instituições tendem a concretizar menos do que foi prometido.

"O populismo surge, então, quando a dimensão emancipatória do texto constitucional se descola da dimensão prática. As instituições vão se tornando mais oligárquicas e mais distanciadas das demandas populares, [...] e a frustração faz com que as pessoas se aglutinem em torno de significantes vazios, que são expressões geralmente muito vagas, como combate a corrupção, luta pela liberdade, etc.", afirma o professor.

Capecchi ressalta a importância de complexificar o conceito de populismo. Segundo o professor, há um viés democratizante quando se tem a "pretensão de incluir mais pessoas no processo político e torná-lo mais concorrencial". Por outro lado, a dimensão autoritária do populismo se manifesta na exclusão de certas identidades e na perpetuação no poder.

No prefácio, Barroso sinaliza que a obra não se esquiva de abordar grandes contradições da sociedade brasileira, "como a incapacidade das elites políticas de promover uma transformação substancial nas estruturas oligárquicas do Estado brasileiro, que mantêm grande parte da população à margem da vida política e econômica do país".

Além disso, a ideia de conflito também surge na obra como indicativo daquilo que o ministro chama de "vitalidade democrática", presente em períodos como a Assembleia Constituinte de 1987 e 1988.

Remetendo a figuras como Ailton Krenak, Capecchi argumenta que o processo de elaboração do texto constitucional vigente representa um momento sem precedentes para a participação política na sociedade brasileira. Ele ressalta, entretanto, um caráter ambíguo no saldo desse período de intensa profusão de interesses.

"Da mesma maneira que a Constituição de 1988 conseguiu absorver as demandas e os desejos de grupos que sempre estiveram marginalizados na história brasileira, por outro lado, o texto incorporou e encastelou privilégios corporativos de grupos oligárquicos. Como se diz na ciência política: era uma árvore de Natal, e todo mundo queria pendurar um enfeite", afirma.

"Promessa Constitucional e Crise Democrática: O Populismo Autoritário e a Constituição de 1988"

Preço: R$ 108,00

Autoria: Daniel Capecchi Nunes

Editora: Lumen Juris (422 páginas)

Bastidores da Política - País dividido, futuro incerto Bastidores da Política
País dividido, futuro incerto

Siga-nos no
O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.

ASSUNTOS: Política

+ Política


14/09/2025

Bolsonaro deixa prisão domiciliar com forte escolta policial para fazer exames

14/09/2025

Bolsonaro volta para prisão domiciliar após exames, e médico cita estado fragilizado

14/09/2025

Lula fala em orgulho do STF após condenação de Bolsonaro e pede diálogo com Trump em artigo no NYT

14/09/2025

Bolsonaro condenado deixa legado de uma ala radicalizada e outra que busca sobreviver à sua sombra

14/09/2025

'Humilhação', diz Carlos Bolsonaro sobre escolta armada para pai em hospital

14/09/2025

Gleisi comemora condenação de Bolsonaro e rechaça anistia, mas sinaliza para redução de penas do 8/1

14/09/2025

Bolsonaro deixa prisão domiciliar com forte escolta policial para fazer exames

14/09/2025

Moraes chega ao fim do julgamento de Bolsonaro com poder reafirmado por colegas do STF

13/09/2025

Valdemar cita exageros, mas diz que 'temos que respeitar' condenação de Bolsonaro

13/09/2025

Datafolha: Anistia a Bolsonaro é rejeitada por 54% e aprovada por 39%

13/09/2025

Bolsonaristas veem Fux engrossar ala próxima ao ex-presidente no STF e esperam voto pró-anistia

13/09/2025

Prisão de Bolsonaro tem apoio de 50% e oposição de 43%, aponta Datafolha

13/09/2025

Votos do julgamento de Bolsonaro expõem Moraes incisivo e Fux bacharelesco

13/09/2025

Brasil pune golpe de Estado por menos tempo que outros países e anistia tentativas fracassadas

Ex-presidente Jair Bolsonaro está em prisão domiciliar em Brasília. - Foto: Antonio Augusto/ STF

13/09/2025

Pena de Bolsonaro deve permitir regime semiaberto a partir de 6 anos de prisão

13/09/2025

Anistia a Bolsonaro seria repetição de impunidade, diz Fábio Konder Comparato

12/09/2025

Entenda saldo e próximos passos do julgamento da trama golpista no STF

12/09/2025

Kassab reúne PSD após condenação de Bolsonaro e reafirma apoio a anistia sob desconfiança de aliados

12/09/2025

Bolsonaro entra para a lista de dez chefes de Estado condenados por golpe no mundo

12/09/2025

Mauro Cid avalia se mudar para os EUA ou trabalhar como consultor após ficar livre de prisão

12/09/2025

Estudante é preso no Espírito Santo suspeito de ameaçar Nikolas Ferreira de morte

12/09/2025

Governo mapeia cargos e ameaça demitir aliados de quem votar por anistia a Bolsonaro

12/09/2025

Mauro Cid pede ao STF retirada de tornozeleira e extinção de pena

12/09/2025

Embaixada dos EUA reforça críticas a Moraes após condenação de Bolsonaro

12/09/2025

Mauro Cid pode viajar? Ir a festas? Entenda a pena imposta ao delator de Bolsonaro

12/09/2025

Relembre como eram as celas e as condições onde Collor, Temer e Lula ficaram presos

12/09/2025

Nunes cita 'excessos' em condenação de Bolsonaro, mas evita reafirmar apoio político

12/09/2025

Veja o que aconteceu com os processos contra o presidente Lula

12/09/2025

Ratinho Jr. afirma haver perseguição a Bolsonaro e se diz solidário a ele diante de condenação


Notificação Push Onsignal

Notificação enviada!