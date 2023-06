Lira estranha demora de Lula para tomar decisões

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), tem se queixado a aliados da letargia do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) para tomar decisões.

Ele tem dito que estranha a postura de Lula, tido como um político hábil, mas que vem adiando enfrentar a crise política com o Congresso e que não está lidando com a situação com agilidade.

Lula convocou nesta quarta-feira (13) a ministra do Turismo, Daniela Carneiro (União-RJ) para uma reunião de última hora. Após o encontro, a ministra ganhou sobrevida, mesmo com a pressão da bancada do União Brasil na Câmara, que não se vê representada, para substitui-la.

Como a coluna Painel, da Folha de S.Paulo, antecipou, o deputado Celso Sabino (União-PA) é o mais cotado para o cargo.