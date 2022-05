Lira e Renan trocam acusações nas redes sociais sobre eleições em AL

O mais novo edital estabelece que a votação para os dois cargos seja única, em chapa. Os candidatos podem inscrever-se na Assembleia Legislativa até as 13h de quinta-feira, 12. A eleição, em si, deve ocorrer no domingo, 15.

Essas eleições indiretas deveriam originalmente ter ocorrido no dia 2 de maio. Contudo, o PP pediu alteração no processo alegando suposta inconstitucionalidade.

Em resposta, Calheiros afirmou, também no Twitter, que Arthur Lira é "o embrião do golpismo".

"A decisão do ministro Gilmar Mendes, em relação à eleição indireta em Alagoas, determina que o grupo calheirista corrija as irregularidades e abandone o golpe que tentava impor no Estado", escreveu Lira. "Desde o início denunciamos a falta de respeito às leis praticada pelos calheiros, se bem que essa é uma prática recorrente dos renans."

Lira havia feito uma referência à decisão do ministro do STF (Supremo Tribunal Federal) Gilmar Mendes, que proibiu candidaturas separadas entre governador e vice-governador. Isso prejudicaria o candidato apoiado por Calheiros, Paulo Dantas (MDB).

Em seu perfil no Twitter, Lira acusou Calheiros, e seu "grupo calheirista", de tentar impor um golpe no estado. Além disso, afirmou que o senador deveria pedir desculpa por "mais essa irregularidade que praticou".

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.