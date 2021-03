Lira e Pacheco questionam Pazuello sobre cronograma de vacinação

Os presidentes da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, e do Senado, Rodrigo Pacheco, mandaram um ofício nesta terça-feira (9) ao ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, perguntando se o cronograma de vacinação está mantido e se existe risco de falta de insumos para fabricar os imunizantes no país.

Os presidentes do Senado e da Câmara ainda pedem que o ministro Saúde responda em 24 horas para que o Legislativo possa tomar as medidas cabíveis.

Os chefes do Legislativo fazem cinco perguntas no ofício ao ministro Pazuello. A primeira é se está mantido o cronograma apresentado na semana passada no Congresso pelo secretário de Vigilância em Saúde da pasta, Antônio Élcio Franco Filho.

Na ocasião, os representantes do ministério afirmaram que estão previstas 593 milhões de doses de vacina contra o coronavírus. Caso o cronograma tenha sido alterado, Pacheco e Lira pedem que sejam explicados os motivos da mudança.

Os chefes do legislativo ainda pediram informações sobre as datas para o envio das doses produzidas pelo Instituto Butantan e pela Fiocruz. Por último, Lira e Pacheco perguntam sobre a aquisição do IFA, o Insumo Farmacêutico Ativo, que é o insumo necessário para fabricar as vacinas contra o novo coronavírus. Eles perguntam se há risco da falta do IFA e quais os principais obstáculos para a aquisição e importação desse produto.

Ainda nesta terça-feira, o presidente da Câmara, Arthur Lira, se reuniu com o embaixador da China no Brasil para discutir o combate à pandemia e pediu ajuda para acelerar o envio dos materiais necessários para o combate à pandemia. A China é um dos principais fornecedores do IFA, o insumo usado na fabricação das vacinas.