Lira afirma que está esperando para ver se deputados serão incluídos no relatório da CPI por 'expressarem seu pensamento'

"Eu aqui estou esperando tranquilamente para ver se os deputados da casa vão ser incluídos no relatório porque expressam o seu pensamento. Se eles cometeram crime ou não. Eu estou esperando para me posicionar com relação a este evento como presidente da Casa". completou.

O presidente da Câmara se referia ao senador Luis Carlos Heinze (PP-RS), que foi incluído no relatório final por sua defesa de medicamentos do chamado Kit Covid. Renan o incluiu na proposta de indiciamento por disseminação de fake news.

