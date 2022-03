Líderes tucanos buscam distância de acusação contra Alckmin e evitam defender ex-aliado

Presidente do PSDB paulista, Marco Vinholi, disse que desconhece a delação, que tramita em segredo de Justiça, e por isso não faria maiores comentários. "O que posso afirmar, como presidente do PSDB-SP, é que o partido não tem qualquer relação com a empresa ou as pessoas citadas e conduz suas campanhas estritamente dentro dos limites da lei", declarou.

