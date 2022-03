Líderes do Leste Europeu chegam a Kiev para encontro com Zelenski

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Líderes do Leste Europeu chegaram a Kiev na noite desta terça-feira (15), tarde no Brasil. O primeiro-ministro da Polônia, Mateusz Morawiecki, publicou em suas redes sociais fotos com seus homólogos da República Tcheca e da Eslovênia já na capital ucraniana, segundo ele.

"Esta guerra é o resultado do tirano cruel que ataca civis vulneráveis, bombardeando cidades e hospitais na Ucrânia", escreveu o premiê polonês, em referência ao presidente russo, Vladimir Putin.

"É aqui, em uma Kiev devastada pela guerra, que a história está sendo feita. É aqui que a liberdade luta contra o mundo da tirania. É aqui que o futuro de todos nós está na balança. A União Europeia apoia a Ucrânia, que pode contar com a ajuda dos seus amigos —trouxemos hoje esta mensagem a Kiev", acrescentou ele em um outro post.

Nos registros, é possível ver Morawiecki junto com os premiês esloveno, Janez Jansa, e tcheco, Petr Fiala, analisando um mapa. Fiala também publicou em suas redes sociais as fotos e disse que o grupo se encontrará com o presidente ucraniano, Volodimir Zelenski. Ainda faz parte da comitiva o vice-primeiro-ministro polonês, Jaroslaw Kaczynski.

A ida dos três líderes europeus é simbólica e, de certa forma, arriscada, já que a capital ucraniana enfrenta bombardeios russos desde o início da invasão, no último dia 24. O transporte da comitiva é feito por trem, meio de transporte considerado mais adequado pelos premiês.

A Polônia vem, nos últimos dias, endurecendo o discurso contra os russos, pedindo inclusive que a Otan —organização da qual Varsóvia faz parte— seja mais ativa militarmente no conflito.