Líderes do Avante preveem que Janones troque a sigla pelo PT

A maneira como vem atuando, que recebeu a alcunha de "janonismo cultural", é criticada por aliados. Na tática, há compartilhamento de conteúdos distorcidos e até falsos. Janones argumenta que é preciso usar as armas do bolsonarismo para derrotá-lo e, só depois, seria possível o debate de propostas.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Com o destaque que André Janones tem tido na campanha de Luiz Inácio Lula da Silva (PT), lideranças do Avante acreditam que o deputado federal não continuará no partido em 2023, especialmente em caso de vitória do ex-presidente. O cenário mais provável seria ele voltar ao PT, partido que deixou em 2015.

