Líder do PT diz que Tarcísio atravessou o Rubicão e que governador tenta intimidar Moraes

Por Folha de São Paulo

07/09/2025 18h00 — em
Política



BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - O líder do PT na Câmara dos Deputados, Lindbergh Farias (RJ), afirmou neste domingo (7) que o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), tentou intimidar o ministro do STF (Supremo Tribunal Federal) Alexandre de Moraes no meio do julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).

Em publicação nas redes sociais, Lindbergh disse que Tarcísio "cruzou o Rubicão" em seu discurso na manifestação bolsonarista do 7 de Setembro na avenida Paulista. A expressão, baseada em um evento da Roma antiga, significa um ato do qual não se pode recuar.

Na Paulista, Tarcísio disse que "ninguém aguenta mais a tirania de um ministro como Moraes" e cobrou anistia "ampla e irrestrita".

Para o líder do PT, a fala "não é crítica política, mas um ataque frontal ao STF, que pode configurar coação no curso do processo, por tentativa de intimidar o ministro relator no meio do julgamento de Jair Bolsonaro e demais golpistas".

"Tarcísio não age como governador, mas como advogado de Bolsonaro. Quem ataca ministros e defende anistia para conspiradores não luta por liberdade: legitima o crime, sabota a Justiça e abre caminho para novos atentados contra a democracia", afirmou Lindbergh.

No ato da Paulista, Tarcísio disse Bolsonaro deve ser autorizado a ser candidato em 2026 e que pode ser condenado sem nenhuma prova.

Tarcísio pressionou o presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB), a pautar o projeto sobre anistia aos condenados pelos atos golpistas de 8 de janeiro de 2023 e disse que o STF julga "um crime que não existiu".

O governador paulista disse que o julgamento não é justo, voltou a falar em "narrativas", fez críticas a Moraes e mandou indiretas ao STF. Disse ainda que a delação de Mauro Cid ocorreu sob coação e que a colaboração é mentirosa.

"Não vamos aceitar a ditadura de um Poder sobre o outro. Chega", disse em recado ao Supremo. "Não vamos aceitar que nenhum ditador diga o que temos que fazer."

Ao ouvir que a multidão gritava "fora, Moraes", Tarcísio chamou o magistrado de ditador. "Por que é que vocês estão gritando isso? Talvez porque ninguém aguente mais. Ninguém aguenta mais a tirania de um ministro como Moraes. Ninguém aguenta mais o que está acontecendo neste país", afirmou.

