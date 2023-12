Lider do governo repudia tapa na Câmara dos Deputados

Parlamentar agredido cobra repostas e diz ter medo. O deputado federal Messias Donato chorou no plenário da Câmara dos Deputados ao comentar o caso na noite desta quarta-feira (20). Em sua fala, destacou que a resposta do caso deve ser para todos os brasileiros e comentou estar abalado de forma física e psicológica.

O petista chamou o bolsonarista Nikolas Ferreira (PL-MG) de "viadinho" enquanto se dirigia para o embate com Donato. A fala preconceituosa ocorreu segundos antes do tapa na cara do deputado do Republicanos.

Washington Quaquá agrediu deputado do Republicanos após ter sido impedido de fazer filmagem com celular. Segundo o parlamentar petista, ele queria fazer a gravação para denunciar ofensas de deputados oposicionistas contra Lula, que acompanhava presencialmente a promulgação da reforma tributária, mas Messias Donato (Republicanos-SE) tentou tomar o aparelho dele.

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O líder do governo na Câmara, José Guimarães (PT-CE), repudiou a briga na qual o deputado do PT Washington Quaquá (MG) deu um tapa na cara de um colega durante a promulgação da reforma tributária.

