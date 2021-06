Líder do governo afirma que não participou de negociação por vacina Covaxin

BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - O líder do governo na Câmara, Ricardo Barros (PP-PR), afirmou na noite desta sexta-feira (25) que não participou de "nenhuma negociação" em relação à compra da vacina indiana Covaxin, cuja aquisição foi acertada em contrato do Ministério da Saúde com a Precisa.

"Não sou esse parlamentar citado. A investigação provará isso", escreveu Barros nas redes sociais.

"Também não é verdade que eu tenha indicado a servidora Regina Célia, como informou o senador Randolfe. Não tenho relação com esses fatos."

Regina Célia é a fiscal do contrato do Ministério da Saúde com a Precisa. O presidente da CPI, Omar Aziz (PSD-AM), pediu a convocação da funcionária da pasta à CPI.