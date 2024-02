Líder da bancada evangélica tem mandato cassado no AM; cabe recurso sem deixar cargo

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O TRE (Tribunal Regional Eleitoral) do Amazonas decidiu em julgamento nesta quarta-feira (31) cassar o mandato do deputado federal Silas Câmara (Republicanos), líder da bancada evangélica na Câmara dos Deputados.

A ação, de iniciativa do Ministério Público, trata de gastos irregulares de recursos na campanha de 2022. Cabe recurso, sem perder o cargo, e o caso pode chegar ao TSE (Tribunal Superior Eleitoral).

Em rede social, a defesa de Silas Câmara disse que vai recorrer da decisão e que ele continuará no "exercício pleno de suas responsabilidades enquanto aguarda a apreciação do caso em definitivo pela Justiça Eleitoral".

"A decisão foi formada por pequena maioria de votos e contrariou a posição anterior do próprio TRE-AM, que aprovou as contas do deputado", afirma a nota da defesa.

O deputado está em seu sétimo mandato seguido na Casa. Nas últimas semanas, esteve à frente de discussão com o governo Lula (PT) sobre a isenção tributária para pastores e se reuniu com o ministro da Fazenda, Fernando Haddad (PT), e colegas para discutir o assunto.

O comando da bancada evangélica voltará em fevereiro para uma ala mais bolsonarista, com a posse no cargo do deputado Eli Borges (PL-TO). Por um acordo, em 2023 e 2024 o comando da bancada seria exercido por Eli Borges nos primeiros semestres de cada ano e, no segundo, a função seria de Silas Câmara.