Líder comunitário sob proteção é encontrado morto em Sergipe

"O assassinato do ativista, que também era missionário e protagonizou a luta em defesa da cultura popular, do meio ambiente e das comunidades tradicionais, deixou todos os parceiros, amigos e companheiros de luta, além dos familiares, em estado de choque", informou em nota a entidade.

A CUT (Central Única dos Trabalhadores) de Sergipe questionou as razões do que classificou como "crime bárbaro" e cobrou esclarecimentos.

A Procuradoria informou que abriu procedimento para acompanhar as investigações da morte do líder comunitário. A procuradora da República Lívia Tinôco pediu apoio da Polícia Federal nas investigações para elucidar as causas e circunstâncias da morte.

Por iniciativa do Ministério Público Federal, ele foi inserido no Programa Nacional de Proteção a Defensores de Direitos Humanos em 2019.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.