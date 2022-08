Lewandowski arquiva processo por prevaricação aberto contra ministro da CGU

A CPI da Covid apontou omissão por parte do chefe da CGU diante das fraudes identificadas no processo de aquisição da vacina Covaxin pelo Ministério da Saúde. Rosário determinou a abertura de auditoria sobre o caso em 22 de junho de 2021, três meses depois de um encontro em que o deputado Luis Miranda (DEM-DF) ter se encontrado com o presidente Jair Bolsonaro (PL) apresentou documentos que comprovariam o esquema de fraude na negociação.

BRASÍLIA, DF (UOL/FOLHAPRESS) - O ministro Ricardo Lewandowski, do STF (Supremo Tribunal Federal), decidiu nesta segunda-feira (1º) arquivar um processo contra o ministro-chefe da CGU (Controladoria-Geral da União), Wagner Rosário, aberto a partir do relatório final da CPI da Covid. A determinação atendeu a uma recomendação da PGR (Procuradoria-Geral da República), assinada pela vice-procuradora Lindôra Araújo.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.