Lei de Tarcísio que perdoou multas da pandemia é inconstitucional, diz AGU

Ex-presidente já teve R$ 814 mil em bens bloqueados por não pagar multas. Bolsonaro foi punido depois de uma visita ao Vale do Ribeira, em 2021, no auge da pandemia. Na ocasião, ele estava acompanhado dos filhos, o senador Flávio Bolsonaro (Patriota-RJ), o deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP) e o vereador Carlos Bolsonaro (Republicanos-RJ), todos sem máscara. Os imóveis e ativos foram desbloqueados após o depósito feito em agosto.

Bolsonaro devia mais de R$ 1 milhão por multas recebidas na pandemia. Em agosto, o ex-presidente chegou a fazer um depósito em juízo de R$ 913 mil para quitar as dívidas. Com a aprovação do projeto de lei, porém, o dinheiro pode ser devolvido ao ex-presidente. Já o restante da dívida foi perdoado.

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A AGU (Advocacia-Geral da União) defendeu nesta segunda-feira (11) a inconstitucionalidade da lei promulgada em São Paulo que perdoou as multas aplicadas durante a pandemia de Covid-19 por descumprimento de medidas como o uso de máscara, por exemplo. O dispositivo beneficiou o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), que acumulava mais de R$ 1 milhão em multas no estado.

