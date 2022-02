Lei de licenças ambientais é decretada no Amazonas

Manaus/AM - A Assembleia Legislativa do Amazonas (Aleam) decretou nesta semana a Lei que altera a forma como são emitidas as licenças ambientais no estado, de autoria do deputado Angelus Figueira (DC). A lei foi publicada na última quarta-feira (23).

A Lei foi subscrita pelos deputados Ricardo Nicolau e Tony Medeiros, ambos do PSD, a Lei nº 5.798 se originou do Projeto de Lei (PL) que, entre outras alterações, isenta os órgãos e entidades do Poder Executivo Estadual e Municipal das taxas de licenciamento ambiental.

“O Amazonas necessita, urgentemente, encontrar meios para que nossos irmãos do interior possam concretizar sua renda sem apelar para o narcotráfico. O narcotráfico é uma realidade real e constante. Acreditamos fortemente que a saída desta cruel realidade é garantir segurança jurídica para que os empreendedores da iniciativa primária possam legalizar seu trabalho. Assim, garantirão a legalidade e poderão ter acesso aos benefícios estatais. Desta forma o narcotráfico será uma opção menos atraente”, avalia Angelus.