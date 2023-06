Legendas de esquerda vão discutir candidaturas conjuntas para eleição municipal

A ideia é tentar unificar ao máximo, e no maior número possível de cidades, as candidaturas, apesar da dificuldade de juntar interesses de sete legendas. Fazem parte do grupo PT, PCdoB, PV, PSOL, Rede, PSB e PDT.

