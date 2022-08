Lançamento da chapa Tebet-Mara Gabrilli tem elogios e frases em tom machista

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A senadora Mara Gabrilli (PSDB-SP) foi anunciada na manhã desta terça-feira (2) como vice na chapa da candidata à Presidência da República Simone Tebet (MDB) e, durante discursos dos membros dos partidos, integrantes falaram sobre a importância de uma chapa formada por duas mulheres, mas usaram frases machistas para defini-las. ​

O evento foi transmitido pelo perfil do Instagram da presidenciável.

"Ela [Mara Gabrilli] também traz para a nossa campanha junto com a Simone a mensagem de que só o amor e a docilidade da mulher podem unir de novo esse país", afirmou o senador Tasso Jereissati (PSDB-CE).

Em seu discurso, Tasso afirmou ainda que Elena Landau, que coordena a área econômica da campanha, às vezes é um pouco rebelde. "Mas a gente controla", disse.

No início de sua fala, Tasso afirmou que seu nome tinha sido cogitado para a chapa, mas que foi decidido não tomar decisão precipitada, mas que fosse pensada e discutida.

"Percebemos que nada representaria melhor, nesse momento em que o país precisa de uma reviravolta, a candidatura da Simone", afirmou.

José Serra que também esteve presente no evento elogiou a atuação política das duas candidatas e finalizou a fala dizendo que Tebet e Gabrilli estavam bonitas. "Se produziram hoje. Nisso eu presto atenção. E o Tasso presta muita atenção também", concluiu.

Segundo Roberto Freire, presidente do Cidadania, nunca na história do Brasil houve uma chapa formada por duas mulheres. "Dois homens é a regra, essa é a lógica", afirmou.

Para ele, ter duas mulheres à frente de uma candidatura não é para compor o cenário, mas para mudar a história.

"A chapa de duas mulheres não é contra os homens, é a favor da humanidade", afirmou. "Nós temos uma chapa de coragem que vai propor ao Brasil que volte a ter o amor, e a mulher sabe falar de amor", concluiu.

A cúpula do MDB e da federação Cidadania-PSDB bateram o martelo sobre o nome Mara Gabrilli após reunião que se encerrou no início da noite desta segunda-feira (1º), na sede emedebista, em São Paulo.

O MDB confirmou durante convenção nacional na semana passada o nome de Tebet como candidata ao Palácio do Planalto, com uma ampla maioria dos votos. No entanto, houve oposição nos estados que defendiam apoio já no primeiro turno a Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

A federação PSDB-Cidadania também chancelou no mesmo dia, por unanimidade, o nome de Tebet.

Os partidos e também a União Brasil vinham há meses mantendo discussões para lançar uma candidatura única ao Palácio do Planalto, buscando romper a polarização entre o presidente Jair Bolsonaro (PL) e Lula.

O nome de Mara Gabrilli não era a primeira opção de Tebet, que nos bastidores declarava a sua preferência pelo também senador Tasso Jereissati.

Mara está em seu primeiro mandato como senadora —que termina em 2027. Por isso não terá problemas de ficar sem cargo, em caso de derrota nas eleições de outubro.

Ela também já foi deputada federal, vereadora e secretária municipal de São Paulo da Pessoa com Deficiência. A equipe de Tebet acredita que uma chapa formada exclusivamente por mulheres pode ser um fator importante para romper a polarização da corrida presidencial.

A senadora também figura como um nome que une a ala paulista do PSDB e a direção nacional do partido —relação que ficou estremecida após a polêmica envolvendo a candidatura e desistência do ex-governador João Doria.

Tebet tem enfrentado dificuldades para subir nas pesquisas de intenção de votos. Levantamento do Datafolha divulgado na semana passada apontou que ela conta com 2%, um ponto percentual a mais que o levantamento anterior.