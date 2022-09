Kelmon repete dobradinha e tira Bolsonaro do foco de adversários em debate

SÃO PAULO, SP, RIO DE JANEIRO, E BRASÍLIA, DF (UOL-FOLHAPRESS) - Em sua primeira participação no debate presidencial da TV Globo, o candidato do PTB, Padre Kelmon, fez uma pergunta ao postulante à reeleição, Jair Bolsonaro (PL), e buscou tirá-lo do foco dos adversários.

A tática, no entanto, não deu certo, pois Bolsonaro acabou trocando farpas logo em seguida com o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) a partir de um direito de resposta concedido ao petista.

No debate realizado pelo SBT, no último sábado (24), Kelmon já havia feito dobradinha com o atual presidente. O religioso se diz conservador e exalta valores relacionados ao campo da direita, em um alinhamento ideológico com Bolsonaro.

Kelmon indagou o candidato à reeleição se ele pretende manter, caso seja vitorioso nas urnas, políticas econômicas adotadas durante a pandemia da covid-19. A escolha do pleiteante do PTB impede que Bolsonaro seja selecionado por outros adversários para a formulação de questionamentos, de acordo com as regras do programa.

Durante a resposta, Bolsonaro acabou fazendo uma menção a governos anteriores do ex-presidente Lula, que pediu direito de resposta. A direção do debate deu aval ao pleito. Na sequência, teve início a troca de farpas entre os dois.