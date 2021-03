Kassio rebate Gilmar, defende o Piauí e afirma que não teme voto dos colegas

"Não me inibo com nada e não temo ninguém nesse plano", disse. E complementou: "Quando vossa excelência diz que o garantismo não é nem aqui, nem no Piauí, pode ser interpretado como uma forma de menosprezar um estado pequeno. Queria fazer esse registro e apresentar escusa se eventualmente no meu voto ofendi a forma de pensar dos senhores, apenas retratei a minha forma de pensar".

BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - O ministro Kassio Nunes Marques rebateu o discurso de Gilmar Mendes, que criticou a posição do colega sobre a declaração de suspeição de Sergio Moro. O julgamento do caso foi interrompido devido ao intervalo e será retomado ainda nesta terça-feira (23).

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.