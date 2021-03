Kassio Nunes finaliza análise, e suposta parcialidade de Moro pode ser votada nesta terça-feira no Supremo

BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - O ministro Kassio Nunes Marques devolveu o pedido de vista no julgamento que discute a parcialidade do ex-juiz Sergio Moro nos processos do ex-presidente Lula (PT) e o caso deve ser analisado nesta terça-feira (23).

O julgamento teve início em dezembro de 2018 com os votos dos ministros Edson Fachin e Cármen Lúcia contra a declaração de suspeição de Moro. Na ocasião, o ministro Gilmar Mendes pediu mais tempo para estudar o caso e interrompeu a análise do tema.

Depois de Fachin anular todas as condenações de Lula no início deste mês, Gilmar retomou o julgamento da matéria com voto contra Moro. O ministro Ricardo Lewandowski o acompanhou. O voto de Kassio Nunes Marques será decisivo.