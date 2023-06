Justiça rejeita recursos de Ciro e determina pagamento a Holiday

No mês passado, a Justiça bloqueou R$ 151 mil em bens da mulher de Ciro, Giselle Bezerra, para que o pagamento fosse efetuado, uma vez que não encontrou bens a serem penhorados em nome do ex-candidato a presidente.

Holiday processou Ciro após ter sido chamado por ele de "capitãozinho do mato" em 2018, uma referência a negros que ajudavam senhores de escravos no passado.

