Justiça nega indenização a deputado por declarações de Deltan

Ex-governador do Paraná, Richa foi um dos alvos do Ministério Público Federal quando Deltan ainda atuava como procurador da República e estava à frente da Operação Lava Jato.

"Não se trata de um privilégio concedido à pessoa do parlamentar. O objetivo do constituinte foi garantir o livre exercício do cargo, a fim de que as funções legislativas sejam exercidas independente de censura ou coação", continuou ele.

"As opiniões apresentadas pelo então parlamentar [Deltan] relacionadas ao tema em questão, independentemente de correta ou não, aparentam ter sido emitidas em conexão com a sua atividade parlamentar", escreveu o juiz.

A decisão é da 5ª Turma Cível do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e foi publicada nesta semana. Procurado nesta sexta-feira (01), Richa não quis comentar.

CURITIBA, PR (FOLHAPRESS) - A Justiça Federal do Distrito Federal rejeitou recurso do deputado federal Beto Richa (PSDB-PR) para condenar Deltan Dallagnol (Novo) a pagar uma indenização de R$ 50 mil a título de danos morais.

