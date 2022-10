Justiça mantém Roberto Jefferson preso, e aliado de Bolsonaro será levado a Bangu 8

A unidade é voltada para presos com nível superior completo sem sentença com trânsito em julgado. Um dos detentos mais conhecidos atualmente na unidade é o ex-vereador Jairo Souza Santos Júnior, o doutor Jairinho.

Aliado do presidente Jair Bolsonaro (PL), o ex-deputado afirmou ter atirado cerca de 50 vezes, com um fuzil calibre 556, contra policiais federais que foram prendê-lo, segundo depoimento à Polícia Federal. Ele também foi indiciado sob suspeita de quatro tentativas de homicídio.

A transferência foi decidida na audiência de custódia feito pela STF (Supremo Tribunal Federal) com o ex-deputado por videoconferência. O juiz auxiliar do Supremo Aírton Vieira decidiu manter a prisão de Jefferson.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.