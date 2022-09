Justiça mantém prisão de jovem que matou tio a facadas

A vítima foi morta na frente de policiais militares e da própria mãe. Na ocasião, Wilker estava no apartamento da avó e a teria ameaçado, momento em que o tio decidiu pedir socorro à Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF).

Segundo o juiz, a prisão preventiva do autuado, para o resguardo da ordem pública, é impositiva. “O crime cometido pelo autuado foi concretamente grave, o que justifica sua segregação cautelar. Por isso, converto em preventiva a prisão em flagrante de Wilker Maia Matos com base nos artigos 310, II, 312 e 313, todos do Código de Processo Penal”.

A audiência de custódia de Wilker Maia Santos, 26 anos, preso em flagrante após matar o tio, Marcos Aurélio Rodrigues Matos, 56, a facadas, na Área Octogonal Sul (AOS), no Distrito Federal. No fim da sessão, realizada na manhã deste sábado (17), a Justiça determinou que o acusado permaneça preso.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.