Justiça decide que só vencedor da eleição presidencial poderá ocupar Paulista no domingo

No primeiro turno houve um impasse entre apoiadores dos dois candidatos, e a Justiça de São Paulo autorizou os petistas a usarem a avenida Paulista para manifestações no domingo (2).

A decisão é do juiz Randolfo Ferraz de Campos, da 14ª Vara de Fazenda Pública. Ele se baseou em um acordo firmado no primeiro turno entre os envolvidos, em reunião no dia 29 de agosto, segundo o qual a manifestação na avenida seria reservada aos grupos de pessoas apoiadoras do vencedor.

Como a Folha de S.Paulo mostrou, apenas representantes de grupos ligados a Bolsonaro apresentaram à Polícia Militar de São Paulo pedidos para comemoração de vitória na via no domingo.

"Decide-se no sentido de que, quanto à intenção de manifestação mediante ocupação da avenida Paulista por entes ou movimentos na data de 30.10.22, depois do horário de votação, deverá dar-se conforme estritamente o resultado da eleição" diz a decisão desta quinta.

