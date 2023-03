Juízas não denunciam quando sofrem assédio por medo de se expor

"As mulheres juízas estão numa posição de poder em razão da própria função delas. O fato de ter que procurar o tribunal ou a delegacia causa exposição e pode gerar algum tipo de fragilidade que poderia prejudicá-las no trabalho. É como se expor uma vulnerabilidade tirasse a autoridade delas", analisa a juíza Caroline Tauk, secretária-adjunta do CPJ da AMB.

Quando a situação é levada para o campo hipotético, no entanto, as juízas afirmam que procurariam, sim, ajuda: 47% afirmam que denunciariam; 29% reportariam à comissão de prevenção ao abuso e ao assédio dos tribunais; e 16% registrariam ocorrência na delegacia.

O levantamento foi coordenado pelo corregedor nacional de Justiça do CNJ (Conselho Nacional de Justiça), ministro Luís Felipe Salomão, e realizada pelo CPJ (Centro de Pesquisas Judiciais) da AMB (Associação dos Magistrados Brasileiros). Será divulgada por ocasião do Dia Internacional da Mulher, nesta quarta (8).

BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - Uma pesquisa conduzida com 1.451 juízas brasileiras revela que nem mesmo elas escapam do receio de se expor quando sofrem assédio. A maioria afirma não ter buscado ajuda ou apenas pedido remoção para outra unidade.

