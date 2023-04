Juíza, advogadas e professora são citadas para segunda vaga no STF

Entre as mulheres que vêm sendo mencionadas estão a ministra do STJ Regina Helena Costa, a juíza federal Simone Schreiber, as advogadas Dora Cavalcanti, Flavia Rahal, Carol Proner e Vera Araújo e a professora Lucineia Rosa dos Santos -as duas últimas são negras, o que pode atender a um movimento no meio jurídico para uma nomeação que contemple a questão racial.

Há uma expectativa de que o presidente indique uma mulher, embora ele tenha se recusado a se comprometer com isso em café da manhã com jornalistas na quinta-feira (6).

