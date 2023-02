Judeus lançam abaixo-assinado em apoio à vereadora do PT cassada por denunciar suposto gesto nazista em SC

A carta também solicita que os presidentes nacional e estadual do MDB, Baleia Rossi e Celso Maldaner, para que investiguem e punam o vereador Carlos Agostini Tatu pela denúncia contra a vereadora, caracterizada por eles como "um gesto de concordância e endosso aos movimentos nazistas do estado".

O grupo também reivindica que os presidentes nacional e estadual do PDT, André Figueiredo e Manoel Dias, investiguem e punam o presidente da Câmara Municipal de São Miguel do Oeste, o vereador Vanito Coura, que encaminhou o processo de cassação da petista.

O episódio foi investigado pelo Gaeco (Grupo de Atuação Especial de Combate às Organizações), uma força-tarefa coordenada pelo MP-SC em conjunto com as diferentes polícias.

Eles pedem que o Ministério Público de Santa Catarina (MP-SC) reabra a investigação do evento --uma apuração preliminar do órgão considerou que o gesto não foi feito com a intenção de fazer apologia ao nazismo.

Nela, os presentes ergueram o braço direito em riste acima do rosto -gesto que foi comparado por Maria Tereza e entidades como a Conib (Confederação Israelita do Brasil) a uma saudação nazista.

A parlamentar foi cassada em 4 de fevereiro por quebra de decoro parlamentar por ter postado em seu Instagram um vídeo em repúdio a uma manifestação golpista ocorrida no ano passado na cidade de São Miguel do Oeste, em Santa Catarina.

