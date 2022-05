Jovem que fez vídeo que viralizou com deputada Carla Zambelli relata ameaças

Ex-bolsonarista, ele diz que rompeu com o governo após a saída de Moro do Ministério da Justiça, em 2020.

Carazzatto, que faz curso pré-vestibular, diz que pretendia ir à Paulista falar com os manifestantes que defendem o presidente, quando encontrou por acaso a deputada em uma rua paralela e pediu uma conversa com ela.

Uma delas diz: "Se é meu filho, arranco sua orelha no tapa, seu verme". Em outra, uma pessoa afirma: "Coloca essa franga numa viatura e desova no Pacaembu".

"Assim que o vídeo começou a viralizar, começaram as ameaças", diz ele, que tem um canal no YouTube desde 2018 e uma conta no TikTok. As mensagens chegaram via Twitter e Instagram.

No vídeo, que teve mais de 500 mil visualizações e foi compartilhado por políticos como Sergio Moro (União Brasil) e Humberto Alencar (PT), Carazzatto faz perguntas à deputada sobre o negacionismo do governo federal na pandemia e o aparelhamento da Polícia Federal.

