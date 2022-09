Jovem é agarrada pelo namorado e esfaqueada até a morte durante discussão

A vítima caiu no chão e o rapaz continuou a esfaquear. Depois, ele correu em direção ao carro. Entrou no veículo e fugiu. Rafaela conseguiu se levantar e entrar em casa para pedir socorro. Ela foi levada para a Santa Casa de Pedregulho, mas não resistiu.

De acordo com a polícia, o crime foi registrado por uma câmera de segurança. Era por volta de 15h50. Rafaela conversa com o rapaz na Rua Afonso Peixoto Pires, no bairro Conjunto Nova Pedregulho. De repente, ela foi agarrada pelo criminoso e atacada com golpes de faca.

